9 мая Львов будет праздновать День матери.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как подчеркивается в сообщении, в 14.00 на центральной площади города начнется «праздничный концерт для всех мамочек», в котором будут принимать участие народные художественные коллективы и детские ансамбли.

Также на площади Рынок пройдут мастер-классы по оригами и росписи на ткани, боди-арту, бисероплетению, вышивке, а также показательные выступления по спортивного рукоборству.

«Традиционно во второе воскресенье мая украинцы празднуют большой праздник - День матери. Еще в 1928 году именно в Галичине впервые зародилась традиция отмечать День матери-берегини. Поэтому ежегодно к этому празднику мы пытаемся подготовить самые лучшие и самые интересные мероприятия, чтобы поздравить наших мамочек», - сказала заместитель начальника управления семьи, молодые и спорта горсовета Елена КОНДРАТ.

Как информирует пресс-служба Львовского городского совета, львовяне отметят День Память жертв Второй мировой войны 8 мая. В рамках акции будет проведена экуменическая поминальная молитва на Яновском кладбище.