Врачи поликлиник будут вести прием пациентов по телефону

Поликлиники Минска (Беларусь) намерены внедрить телефонные консультации. Как рассказала корреспонденту агентства "Минск-Новости" главный внештатный амбулаторный терапевт Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Наталья Мысливчик, такое предложение столичных медиков поддержал Минздрав.

Консультации будут проводить терапевты в течение одного часа каждого рабочего дня. Это, как считают в Комитете по здравоохранению, позволит сократить количество вызовов врача на дом, которые составляют 30% от общего числа обращений к терапевтам, и соответственно, уменьшить очереди в поликлиниках.

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