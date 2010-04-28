Веские причины есть сельдерей каждый день

Сельдерей…как часто мы употребляем его в пищу.Но думаю каждому хотелось бы намного больше знать о нём.Откуда родом,чем же он всё таки полезен и может ли негативно влиять на наш организм?

Вообще,можно сказать,что сельдерей пришёл из стран Средиземноморья.Раньше в Древней Греции сельдерей использовали только как магическую траву.Они считали,что сельдерей поддерживает молодость и старость.

Известно,что употреблять эту зелень как пищу европейцы начали в 15-16 веках,и то только некоторые.Германия была первой кто на самом деле начал использовать сельдерей в качестве пищи,за ними последовали и французы.В Россию сельдерей попал во времена царствования Екатерины II в качестве декоративного растения.Во время роскошных обедов,приглашённые украшали себя венками из сельдерея.И лишь в 17 веке люди наконец-то поняли,что это растение имеет множество полезных витаминов и хорошо влияет на организм человека.

Могу с уверенностью сказать,что сельдерей полезен начиная со своих корешков и заканчивая макушкой.В этом низкокалорийном растении содержится уйма витаминов таких,например,как фосфор,железо,витамины ( а именно групп РР, В, А и Е),кальций,цинк,калий,магний ну и конечно эфирные масла.Если говорить о листьях сельдерея,то стоит отметить,что в них содержаться витамины Е,В и С, гликозиды, аминокислоты, минеральные вещества и каротиноиды.Корни сельдерей немаловажны,они богаты холином,уксусной и масляной кислотами,аспарагином,фурокумарином,эфирными маслами и витаминами.

В чём полезность сельдерея.Довольно интересно.Следует,наверное, начать с того,что

1.Сельдерей увеличивает умственную и физическую активность,общий тонус организма.А это нам,согласитесь,необходимо,ведь в окружающей нас среде существует множество факторов,которые истощают организм.Если вы будете употреблять в свою пищу каждый день хоть немного сельдерея-почувствуете как живо и бодро вы будете себя ощущать,сколько в Вас появится сил и энергии.

2.Людям с избыточным весом вообще необходимо жевать его каждый день,именно это растение выводит с организма шлаки и токсины.Рекомендуется пить сельдерейный сок,чтобы нормализовать обмен веществ.Тем более,этот сок обладает слабительным и мочегонным эффектом.Людям с немалым весом посоветовала бы обратить внимание именно на этот пункт.Так как из-за полноты появляются много болезней.Рецепт приготовления отвара:20 г сухого измельчённого пахучего сельдерея залейте одним стаканом кипятка.Подожди 15 минут.Затем процедите.Такой отвар принимают по пол стакана 3-4 раза в день.

3.Интересно и то,что сельдерей регулирует артериальное давление.А известно,что повышенное давление-сейчас не находка,этим страдают многие,начиная с 35 лет.Он укрепляет иммунную систему,предотвращает инфекционные заболевания.

4.Влияет на нервную систему.Для нервных людей либо людей, переживающих стресс,полезно употреблять в свой рацион именно листья этого чудного растения.Для людей,которые плохо спят либо страдают бессонницей-корни.Знаю для этого один рецептик.

70 грамм корня сельдерея залить 2 литрами кипячённой воды,поставить это настояться на часиков 10.После этого необходимо процедить,чтоб получился чистый навар.Принимайте 3 раза в день по одной чайной ложке.

5.Больше всего это растение влияет на желудок,толстый кишечник,почки,мочевой пузырь. Имейте ввиду.если у вас проблемы с этими органами-жуйте сельдерей

6.Учёными доказано,что вещества,которые содержаться в сельдерее усиливают половую потенцию.

7. Абсолютно противопоказано после 6 месяцев беременности применять препараты на основе сельдерея.

Советую добавлять сельдерей(хотя бы немного) в ваши повседневные блюда.Добавленный сельдерей в пищу способствует хорошей выработке желудочного сока,помогает усвоить белки,предотвращает скопление газов.Кушайте побольше витаминов,укрепляйте своё здоровье.

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