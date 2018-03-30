Ангина у детей: опасна не сама болезнь, а ее последствия

Ангиной называют острое воспалительное инфекционное заболевание организма, при котором в миндалинах глотки возникают местные островоспалительные явления. К сожалению, сегодня эта болезнь является очень распространенной и часто сопровождается осложнениями со стороны разных органов: сердца, суставов, почек, легких, пищеварительного канала, лимфатической системы и других органов. Чаще всего ангиной болеют дети.

Катаральная ангина. Катаральная ангина принадлежит к виду, который чаще всего встречается у детей. Заболевание протекает на фоне субфебрильной (37,0-37,5 градусов по Цельсию) или же нормальной температуры тела. Дети жалуются на нерезкую боль в горле во время глотания, иногда наблюдается вялость, возможно незначительное увеличение лимфатических узлов. Слизистая оболочка небных миндалин красная, миндалины увеличиваются в размерах. Иногда на их поверхности можно увидеть слизисто-гнойные выделения.

Фолликулярная и лакунарная ангины. Начинаются у детей так, как и катаральные ангины: чувствуется затруднение во время глотания, температура тела увеличивается, иногда сопровождаясь ознобом, головной болью, общей слабостью, подчелюстные лимфатические узлы увеличиваются, становятся болезненными. Иногда как проявление общей интоксикации у ребенка появляется боль в спине, суставах. При фолликулярной ангине на поверхности увеличенных и покрасневших миндалин можно увидеть округлые желтовато-белые вкрапления, а при лакунарной - такой же расцветки налеты повторяют ход лакун, то есть располагаются более диффузно (разлито). Острые симптомы ангины могут держаться до 3-5 дней, а затем, в результате соответствующего лечения, постепенно утихают.

Грибковая ангина. У детей раннего возраста на фоне сниженной сопротивляемости организма бывает грибковая ангина. Иногда это заболевание сопровождается нарушением баланса микрофлоры кишечника, что в большинстве случаев возникает в результате нерационального применения антибиотиков. На гиперемированых (красных) небных миндалинах обычно появляются налеты белесоватости в виде островков. Грибковая ангина чаще бывает зимой и осенью. Все симптомы болезни те же, что и при фолликулярной и лакунарной ангинах (острое развитие, повышенная температура и тому подобное).

Дифтерийная ангина. Особого внимания требует именно эта форма ангины. Дифтерия - заразное инфекционное заболевание. Очень восприимчивы к ней дети от одного до пяти лет. Вызывает болезнь дифтерийная палочка. Со струей зараженного воздуха возбудители попадают на слизистую оболочку рта, носа и здесь, в благоприятной для них среде, размножаются и начинают выделять сильный яд - токсины. Яд быстро разносится с течением крови по всему организму. Особенно разрушительное влияние имеют дифтерийные токсины на нервную систему, сердце, почки. Если дифтерийные палочки попадают на слизистые оболочки малышей с хорошим иммунитетом к заболеванию, то такие дети, не болея дифтерией, становятся бациллоносителями. Они, как и больные, могут передавать заболевание.

При ангине нельзя медлить с лечением, ведь эта болезнь может вызывать серьезные осложнения, как местные, так и со стороны внутренних органов (ревматизм, ревматоидный артрит и тому подобное).

Больному ребенку необходимо обеспечить постельный режим, изоляцию, отдельную посуду, рациональное и витаминизированное питание. Пища должна быть молочно-растительной, богатой на микроэлементы, рекомендуется чай с лимоном, морс из клюквы, отвар шиповника.

Для полоскания полости рта и горла используют раствор перманганата калия (марганцовки): несколько хрусталиков растворяют в 1/2 стакана воды, чтобы жидкость была розового цвета. С лечебной целью часто применяют растворы фурацилина, кухонной соли (1 чайная ложка на стакан кипяченой воды), питьевой соды (пропорция та же). Применяют настои трав (зверобой, ромашка, шалфей и тому подобное). Готовят так: 2 столовых ложки травы кладут в эмалированную чашку и заливают стаканом горячей кипяченой воды, нагревают в кипящей воде (на водяной бане) 15 минут, закрывают крышкой и настаивают 45 минут при комнатной температуре, процеживают и разбавляют кипяченой водой до начального объема. В зависимости от состояния больного, полоскание назначает врач.

Выполняя процедуру полоскания, нужно следить за тем, чтобы раствор был теплым, не попадал из глотки в уши, для чего в процессе полоскания нужно произносить звук "а-а-а" и избегать глотания. Правильно полоскать горло умеют не все дети, поскольку важно добиться, чтобы жидкость сталкивалась с задней стенкой глотки. Научить ребенка проводить гигиеническую процедуру очень целесообразно. Если малыш не умеет полоскать горло, рекомендуется еще одно аналогичное средство - орошение глотки с помощью обычного ингалятора или пульверизатора. Пульверизатором несколько раз в день распрыскивают врачебные растворы, настои трав комнатной температуры. При этом ребенок должен широко раскрыть рот, высунуть язык, держать его приплюснутым, то есть не выпяченным, и медленно дышать. Конец распилочной трубки пульверизатора устанавливают ближе к полости рта с таким расчетом, чтобы капельки, что распрыскуются, попадали как можно дальше на заднюю стенку глотки, а не накапливались между языком и губами.

Если увеличены шейные лимфатические узлы, накладывают согревающие компрессы на шею. Компресс рекомендуется применять полуспиртовой (спирт напополам с водой). Компресс ставят на 2-3 часа несколько раз в сутки. На подчелюстной участок кладут смоченный в разведенном спирте и выжатый лоскут мягкой ткани, бинта, марли, его накрывают вощеной компрессной бумагой или полиэтиленовой пленкой, а сверху размещают вату, фланелевую или шерстяную ткань.

Каждый слой должен быть больше от предыдущего. Компресс на шее укрепляют с помощью шарфа или бинта. Не рекомендуется оставлять его на всю ночь. После снятия компресса можно связать шью мягким теплым платком, это сохранит тепло.

В случае высокой температуры и выраженной боли (боль головы, горла), с антибиотиками применяют жаропонижающие средства, дозирование которых устанавливает врач. В случаях бессонницы назначают снотворные и бромистые препараты. Для возобновления кислотно-щелочного равновесия рекомендуется пить минеральные воды.

Лечение вирусных заболеваний горла направлено на ослабление временных симптомов. Но если боль в горле является результатом бактериальной инфекции, нужно принимать антибиотики, прописанные врачом. Вот почему стоит обратиться к специалисту при первых жалобах на боль в горле. Всегда существует опасность, что заболевание вызвано стрептококковыми бактериями, микробами, которые влекут острый тонзиллит (ангину) или фарингит. Врачу понадобится взять мазок из тканей горла, чтобы исключить возможность этого серьезного заболевания.

Если окажется, что больное горло ребенка - результат обычной вирусной инфекции, вы можете прибегнуть к домашним средствам лечения болезни. Вам нужно достичь всего возможно, чтобы вызывать слюноотделение, то есть, чтобы во рту было влажно. Это можно сделать с помощью специальных капель от кашля или леденцов, для детей старшего возраста - леденцов с добавлением медицинских препаратов. Таким образом, снимется боль, а также смоются остатки распада тканей, вызванного воспалительным процессом.

Не стоит давать ребенку, у которого болит горло, напитки с повышенной кислотностью: на больное горло они действуют так, как наждачная бумага. Поэтому не предлагайте малышу апельсиновый, ананасный, грейпфрутовый или томатный соки до тех пор, пока его состояние не улучшится. С другой стороны, яблочный сок будет ему приятен.

Олеся Донченко,

семейный врач