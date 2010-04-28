Азаров поручил Семиноженко навести порядок в медицине

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил вице-премьер-министру Владимиру СЕМИНОЖЕНКО навести порядок в сфере предоставления гражданам медицинских услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение глава правительства дал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Недавно миллионы людей труда в Украине вышли на субботник. Мы убрали улицы, сейчас надо перейти к более сложному. Обращаю внимание вице-премьер В.СЕМИНОЖЕНКО, что мы должны сейчас навести порядок в наших больницах, чтобы везде были лекарства и медицинские материалы, чтобы отношение к больным, в первую очередь, к ветеранам было внимательным, а за равнодушие и бюрократизм немедленно наказывали виновных», - сказал Н.АЗАРОВ.