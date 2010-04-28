В Узбекистане врачи тайно стерилизуют женщин

По приказу президента Ислама Каримова в Узбекистане проводится политика массовой стерилизации женщин, в том числе и без их согласия. Подготовленный три года назад доклад Комитета ООН против пыток подтверждает эту информацию, пишет издание The Sunday Times со ссылкой на узбекских правозащитников.

Сообщается, что программа началась в 2003 году, но через два года в связи с недовольством населения была частично свернута, а в феврале текущего года возобновилась. Узбекский Минздрав рекомендует эту крайнюю меру как "эффективный контрацептив" в целях борьбы с избыточной рождаемостью. По имеющимся у газеты сведениям, каждого врача обязали ежемесячно склонять к процедуре "по крайней мере двух женщин", за неисполнение штрафуют и применяют иные взыскания.

По оценкам правозащитницы, в целях безопасности пожелавшей остаться неназванной, с февраля было негласно стерилизовано около 5 тысяч женщин. В некоторых случаях операцию делают без согласия роженицы во время кесарева сечения. Многие женщины из страха подвергнуться стерилизации рожают дома. Известен случай, когда у женщины во время амбулаторного обследования нашли "кисту", якобы угрожающую ее жизни, и назначили операцию по экстренным показаниям, хотя раньше она ни на какие "боли" не жаловалась. О стерилизации женщине сообщили уже после операции.

Власти Узбекистана отрицают утверждения, что подобные манипуляции производятся без согласия пациента. Как заявили The Sunday Times в московском посольстве этой страны, все те, кто подвергся стерилизации, были предупреждены о последствиях и дали свое согласие. За время пребывания Каримова, отца двух дочерей, на посту президента Узбекистана коэффициент рождаемости в этой стране в среднем на одну женщину снизился с 4,4 до 2,5.

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