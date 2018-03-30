10 хитростей, помогающих бросить курить

Каждый курильщик не один раз в жизни принимает решение бросить вредную привычку, но часто болезненная тяга к сигаретам оказывается сильнее. Найти в себе силы и пережить сложный период помогут несколько хитростей.

1.Найдите замену сигаретам

Привычка тянуться за сигаретой связана не только с психологической, но и с физиологической зависимостью. Организм привык каждый день получать свою дозу никотина, и в его отсутствие наступает абстинентный синдром. Разочарование, раздражительность, беспокойство могут вынудить вас снова начать курить. Чтобы этого не случилось, попробуйте никотиновый пластырь, конфеты с никотином, таблетки или специальную жевательную резинку. Если вы чувствуете, что этого мало, обратитесь к врачу. Он выпишет вам лекарства, которые снизят уровень тревожности и помогут сосредоточиться на делах.

2.Заручитесь поддержкой

Расскажите друзьям, родственникам и коллегам о том, что решили бросить курить. Присоединитесь к группе поддержки, зарегистрируйтесь на форуме, как можно больше общайтесь с теми, кто бросает курить. Несколько встреч с психотерапевтом помогут вам выработать правильную стратегию поведения в первые несколько недель после отказа от сигарет.

3.Управляйте гневом

Никотин помогает расслабиться — если вы так считаете, значит, вам срочно нужно найти новый способ снимать стресс. Это может быть регулярный массаж, расслабляющая музыка, йога или чай.

4.Оставайтесь трезвыми

Любые алкогольные напитки усиливают желание закурить. Это самый распространенный спусковой крючок (триггер) из тех, что заставляют людей снова и снова тянуться к сигарете. Для некоторых курильщиков триггером становится утренняя чашка кофе, которую на какое-то время стоит заменить чаем. Тем, кто всегда курил после еды, стоит подобрать себе другое занятие на это время, например чистить зубы или жевать резинку.

5.Уберите квартиру

Выкурив последнюю сигарету, немедленно выбросите все пепельницы и зажигалки. Вымойте квартиру, перестирайте шторы, сдайте в чистку ковры, чтобы уничтожить въевшийся запах сигаретного дыма. Если вы этого не сделаете, запах будет лишний раз напоминать вам о пристрастии.

6.Пробуйте бросить снова и снова

Многие люди срываются и снова начинают курить. Используйте срывы как возможность лучше узнать самого себя. Проанализируйте, из-за чего вы снова потянулись к сигарете. Выберите день, в который вы снова бросите курить.

7.Больше двигайтесь

Во время бега, игры в футбол или катания на роликах курить не хочется. Любое движение поможет вам смягчить некоторые симптомы абстинентного синдрома и хотя бы ненадолго забыть о табаке.

8.Забудьте о диетах

Одновременно бросать курить и сидеть на диете — слишком сложная задача. Но если вы не будете следить за тем, что едите, то рискуете набрать несколько лишних килограммов. Попробуйте разнообразить свой ежедневный рацион полезными продуктами. Читайте литературу о здоровой пище, ходите по магазинам, изучайте этикетки. Так вы сможете и сохранить свой вес, и отвлечься.

9.Придумайте себе награду

Бросая курить, вы экономите деньги. Подсчитайте, сколько теперь вы не истратите на сигареты за день, неделю или месяц, отправляйтесь в поход по магазинам в поисках вознаграждения для себя.

10.Помните о здоровье

Отказ от курения снижает артериальное давление и частоту пульса. Уровень окиси углерода в крови возвратится к нормальному уже в течение первого дня без сигарет. Найдите как можно больше фактов в пользу отказа от курения, напишите понравившиеся на стикерах и развесьте их по квартире.

podrobnosti.ua