Мебель из Китая - опасна для жизни

Компенсация в размере около 20 млн фунтов стерлингов /30 млн долларов/ будет выплачена жителям Великобритании, купившим, как оказалось, "токсичные диваны" китайского производства у ряда ведущих британских торговых сетей. Коммерческая группа, владеющая магазинами, "Аргос" и "Хоумбэйз", а также мебельная сеть "Уолмслис" и несколько более мелких фирм сообщили в понедельник о готовности выплатить компенсации от 1,2 до 9 тыс фунтов стерлингов почти 2 тыс покупателей, купившим у них опасные для здоровья кожаные диваны.

Хотя указанная общая компенсационная выплата уже представляет собой самый крупный в истории британских судов групповой иск о возмещении ущерба, она, по мнению юристов, может еще более возрасти, так как всего таких "токсичных диванов" было продано около 100 тыс, и многие пострадавшие от них люди еще не догадываются о причинах внезапно поразивших их недугов, не говоря уже о подаче исковых заявлений.

Опасность этой мебели связана с тем, что она содержат в себе пакетики диметилового фумарата, химического препарата, призванного защитить мебель от плесени и насекомых, главных врагов кожаных изделий в странах Восточной Азии с высокой влажностью. Однако в значительно более сухих и теплых условиях британских домов диметиловой фумарат начинает испаряться и выделяться в виде газов, воздействуя на кожу людей в качестве кислотного средства, вызывающего ожоги.

Одна из обладательниц такого дивана, Ивона Далтон, через некоторое время заметила появление сыпи на руках и ногах, а еще через несколько недель у нее стала лопаться и отслаиваться кожа.

"Некоторые люди вынуждены были полностью изменить свой образ жизни, - заявил адвокат Ричард Лэнгтон, представляющий интересы нескольких пострадавших. - Некоторые люди думали, что они умирают, что у них развился рак кожи".

Британским врачам не сразу удалось установить наличие связи между этим недомоганием - оно проявлялось у всех по-разному - и китайскими диванами. Это удалось дерматологу из Ливерпуля, а британская вещательная корпорация Би-би-си сделала это открытие достоянием общественности, следствием чего и стали многочисленные обращения в суд с исковыми заявлениями.

ami-tass.ru