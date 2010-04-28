Весенние витамины для свежего лица

Зимой кожа тускнеет, становится сухой, бледной, с сероватым оттенком. Чтобы весной быстро устранить эти неприятности, возьмите за правило утром, после того как умылись, очищающей пенкой или гелем протирать лицо, шею и зону декольте кубиками льда из отваров трав (на выбор: липовый цвет, шалфей, тысячелистник, полевой хвощ, ромашка, календула). Делайте это быстрыми легкими движениями. После нанесите на влажную кожу увлажняющий крем.

Помогут также маски:

Яичная. Взять яичный желток, смешать с соком половины лимона, добавить предварительно натертую цедру лимона и одну чайную ложку оливкового масла. Маску положить на лицо на двадцать минут.

Капустная. Взять листья свежей капусты, пропустить их через мясорубку. Полученную кашицу смешать с простаквашей в соотношении один к одному. Маску нанести на лицо на восемь - десять минут. Эта маска хорошо отбеливает кожу.

Отбеливающая. Тщательно взбить белок от одного яйца, добавить чайную ложку 3% перекиси водорода. Все хорошо перемешайте. Добавьте половину чайной ложки творога. Если у вас жирная, пористая кожа, то творог добавлять не нужно. Держать на лице минут пятнадцать.

Отбеливающая для сухой кожи. Взять в одинаковом количестве сливки, лимонный сок, добавить 5-10 капель 10% перекиси водорода. Перемешать. Нанести на кожу лица и шеи на 10 минут.

Кисломолочная. Взять четверть стакана кислого молока, добавить туда одну столовую ложку овсяной муки. Перемешать. Положить на лицо минут на пятнадцать. Вместо молока можно взять кефир, простоквашу, ацидофилин или йогурт. Кисломолочные продукты хорошо питают, очищают и отбеливают кожу лица.

Медово - лимонная. Взять две столовые ложки жидкого меда, смешать с процеженным соком из одного лимона. Наносить на лицо два раза по пятнадцать минут. Смыть теплой водой. Если смеси приготовлено много, она может храниться в холодильнике. Провести курс из 15 масок, между масками должен быть интервал в пять дней.

Дрожжевая с лимонным соком. Тщательно растереть 15-20 гр. дрожжей с чайной ложкой лимонного сока, добавить немного молока для получения сметанообразной массы. Нанести на лицо на двадцать минут. Смыть теплой водой. После маски положить прохладный компресс, для этого смочить махровое полотенце холодной водой и тщательно отжать.