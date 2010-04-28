Рабочую неделю в Украине увеличат на 8 часов?

Очередной проект нового Трудового кодекса должны вынести на обсуждение общественности, однако он уже вызвал бурю эмоций среди представителей украинских профсоюзов. Там считают, что реформированный кодекс принесет с собой рабские условия труда.

Главным камнем преткновения стало увеличение максимальной продолжительности рабочей недели, которая с 40 часов увеличилась до 48. Вместе с тем максимальная длительность ежедневной работы по суммарному учету рабочего времени не должна превышать 12 часов.

«Кроме того, при письменном согласии работника допускается, что рабочий день может быть увеличен, если работник находится в ожидании работы или имеет возможность отдыхать на протяжении смены. Это дает возможность работодателю устанавливать фактически неограниченный рабочий день или неделю. Норма, предоставляющая работодателю возможность вместо коллективных договоров для регулирования трудовых отношений составлять нормативные акты, превратит работников в подневольных феодальных времен», — заявил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

Однако сами авторы документа считают, что в профсоюзах перегибают палку. Один из инициаторов нового трудового кодекса, народный депутат Василий Хара, заверил, что для всей Украины рабочая неделя останется 40-часовой.

«Подобные заявления — это политика. Есть отдельные производства, на которых рабочая неделя не вмещается в этот срок (40 часов в неделю. — Авт.). 48-часовая неделя вводится как исключение для специфических видов деятельности: для тех, кто работает вахтовым методом — сутки через трое», — пояснил г-н Хара.

К слову, похожий законопроект несколько лет назад в парламенте уже отклонили. По словам Василия Хары, нынешний авторский коллектив внес в него всего лишь незначительные коррективы.

novaya.com.ua