На Кипре - вспышка кори

На Кипре впервые за десятилетия зарегистрированы случаи заболевания корью. Об этом сообщила глава службы мониторинга и контроля за инфекционными заболеваниями республики Христалла Хаджианастасиу.

"Уже много лет как мы объявили Кипр свободным от кори, - сказала эксперт на пресс-конференции по случаю Европейской недели иммунизации . - Однако в этом году уже зафиксированы 7 случаев заболевания, причем четыре из них - в течение прошлого месяца".

Хаджианастасиу заявила, что это опасное заболевание, которое стремительно распространяется, а потому предупредила, что "7 случаев могут превратиться в 7 тыс в считанные дни". Она также обратила внимание на то, что последние заболевшие - молодые женщины 20 и 22 лет не были вакцинированы от кори.

По данным министерства здравоохранения Республики Кипр, в 2009 году 87 проц детей были получили вакцины от кори. Хаджианастасиу настойчиво призвала родителей в срок проводить вакцинацию своих детей, чтобы не допустить эпидемии.

Случаи заражения корью на Кипре зафиксированы в момент, когда в ряде государств Африки отмечены вспышки эпидемии этого заболевания. Кроме того, зарегистрированы случаи кори в таких странах, как США и Великобритания.

ami-tass.ru