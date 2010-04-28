В Швеции пациенты могут требовать смерти

Пациенты в Швеции могут требовать отключения от аппаратов жизнеобеспечения, пишет местная англоязычная газета Local со ссылкой на заявление шведского министерства здравоохранения.

Шведское медицинское общество ранее обратилось к властям с просьбой прояснить правовую ситуацию вокруг эвтаназии. Дело в том, что один закон позволяет шведским пациентам самостоятельно решать, когда прекратить лечение, а другой закон относит эвтаназию, например, отключение систем поддержки жизнедеятельности, наказуемым деянием. Разъяснение Минздрава также стало реакцией на письмо 32-летней женщины, которая с шестилетнего возраста подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В своем письме шведка попросила правительство разрешить ей уйти из жизни.

"Это всегда личное дело пациента - решать совместно с врачом, каким образом будет проводиться лечение. Поскольку Минздрав не принимает решения по каждому отдельному случаю, мы можем создать общую правовую основу, и сейчас мы это сделали", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении представителя министерства здравоохранения Швеции Андерса Принтца (Anders Printz).

Минздрав королевства сообщил также, что "законодательство в области медицинского обслуживания подчеркивает свое уважение к пациентам, их стремление к самостоятельности".

Ведомство также пояснило, что теперь, "если пациент не желает, чтобы были начаты или продолжались меры по поддержанию жизни, врач обязан уважать его желание".

Право отключения от аппаратов жизнеобеспечения получили тяжелобольные или неизлечимые пациенты, а решение о прекращении поддержания их жизни принимают медики. Поэтому, как подчеркивает газета, вопрос о том, к кому может быть применена эвтаназия, остается спорным.

В марте 2009 года Люксембург легализовал эвтаназию и третьим в ЕС позволил "спокойно уходить из жизни" - после Бельгии и Нидерландов, где соответствующие законы были приняты в 2002 году. В Швейцарии врач тоже может помочь безнадежно больному человеку уйти из жизни: доктор может дать больному препарат, который тот должен ввести себе самостоятельно.

В Великобритании в 2009 году участившиеся случаи эвтаназии поднимают вопрос о необходимости законодательно закрепить все ее аспекты. В этой связи британский писатель-фантаст сэр Терри Прэтчетт, страдающий прогрессирующей болезнью Альцгеймера, предлагает учредить специальный суд, который будет рассматривать дела решившихся на эвтаназию. По его словам, медицина должна начать не только помогать людям достойно жить, но и спокойно умереть в кругу семьи.

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