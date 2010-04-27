Директор Института токсикологии: "Я воду из крана не пью"

Сегодня в Украине вода из водопроводных систем не проходит такого уровня очистки, чтобы быть полностью безопасной для здоровья человека.

Об этом на видеоконференции focus.ua заявил директор Института экогигиены и токсикологии им. Л.И.Медведя, глава Национальной комиссии Украины по Кодексу алиментариус, доктор медицинских наук, профессор Николай Проданчук.

Отвечая на вопрос, можно ли в Киеве после паводка пить воду из-под крана, эксперт отметил: «Хороший вопрос. Аналогичный ответ: из какого крана?»

«Те очистные сооружения, которые есть у нас, и те технологии, которые применяются, позволяют утверждать, что такую воду можно пить. Но дальше эта вода попадает в систему водосбора, водопровода, попадает в трубы, и тогда начинается... Все, что есть плохого в этих трубах - ржавчина, подсос воды из канализации входит вода в дом, а трубам 30-50 лет... У вас из крана течет совершенно другая вода, чем та, которую очистили и затратили колоссальные деньги на очистку», - объяснил Проданчук.

Директор Института токсикологии подтвердил, что неочищенную воду из крана лучше не пить, добавив, что и сам такой воды не пьет.

«Я из крана воду необработанную не пью. Потому что, достичь в кране, в каждой квартире такого уровня очистки воды, чтобы постоянно ее пить и не бояться, к сожалению, сегодня нельзя», - констатировал эксперт.

focus.ua