Черниговщина: украли деньги для ремонта сельской амбулатории

Сотрудники СБУ в Черниговской области разоблачили факт неправомерного завладения средствами, которые предназначались для реконструкции объектов социального назначения.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ, несколько лет назад коммерческое предприятие заключило соглашение с сельским советом одного из районов Черниговской области на выполнение работ по реконструкции помещения детского сада под амбулаторию и получило на свой счет средства из государственного бюджета.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками СБУ, установлено, что в официальные отчетные документы были внесены недостоверные данные относительно выполнения работ на сумму более 145 тыс. грн. Значительная часть этих средств была переведена в наличность и использована для личных потребностей владельца предприятия.

После этого частное предприятие прекратило свою финансово-хозяйственную деятельность.

По этому факту СБУ возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.