5-летняя девочка в реанимации с алкогольным отравлением
12:49, 27 апреля 2010Страна
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Глотнула 50 гр водки
В реанимационное отделение Здолбуновской больницы вечером 26 апреля попала 5-летняя девочка. Врачи обнаружили у нее острое алкогольное отравление.
Как сообщили в ОСО УМВД в Ровенской области, после посадки картофеля дед с бабкой девочки сели ужинать, и не успели оглянуться, как внучка глотнула 50 граммов водки. Девочка находится под наблюдением медиков.
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