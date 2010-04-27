Луганские студенты собрали деньги для больных детей
12:29, 27 апреля 2010Страна
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Провели баготворительный концерт
Студенты Луганского государственного института культуры и искусств вместе с группой "SubtО" провели благотворительный концерт «Весь мир с тобой». Вырученные от продажи входных билетов средства в сумме около 20 тыс. грн. переданы на лечение детей. Кроме того, на благотворительные счета поступило еще около 20 тыс. грн. спонсорских средств.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе пресс-конференции организаторы сообщили, что благотворительная акция имеет цель - сбор средств на лечение шести детей больных ДЦП и одного мальчика с лейкемией.
Как отметили участники пресс-конференции, студенты вуза, в котором они учатся, готовы выступать на концертах и зарабатывать деньги для больных детей.
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