Найдена настоящая причина ожирения

Ученые из США поняли, почему люди набирают лишний вес.

Специалисты доказали, что полнота и ожирение более связаны с "жидкими" калориями, в особенности с напитками, содержащими сахар, чем с калориями из твердой пищи. Это первое исследование, в котором ученые сравнили воздействие жидких и твердых калорий на вес человека и на похудение. Работа будет опубликована в майском выпуске журнала American Journal of Clinical Nutrition.

Американские исследователи занялись изучением влияния калорий, находящихся в жидкостях и твердой пище, на вес людей и пришли к следующим заключениям. Во-первых, снижение потребления жидких калорий значительно помогало сбросить лишние килограммы. Во-вторых, эффект от снижения употребления жидких калорий был сильнее, чем от снижения употребления твердых калорий. В-третьих, наибольшая потеря веса наблюдалась при снижении потребления сахаросодержащих напитков. И в-четвертых, другие напитки никак не влияли на изменения веса человека.

В исследовании участвовало 819 мужчин и женщин в возрасте 25-79 лет. В начале исследования, через 6 месяцев и через 18 месяцев в телефонном интервью они давали сведения о своем питании. Напитки, которые они употребляли, были разделены на 7 категорий:

1. Сахаросодержащие напитки (газированные напитки, фруктовые напитки и т.д.)

2. Диетические напитки (напитки с сахарозаменителями)

3. Молоко

4. Сок

5. Кофе и чай с сахаром

6. Кофе и чай без сахара или с сахарозаменителями

7. Алкогольные напитки

Исследователи предлагают несколько возможных объяснений своих открытий. Отсутствие жевания при употреблении жидкости может вызывать снижение действия поджелудочной железы. Жидкости также быстрее, чем твердая пища, уходят из желудка и это приводит к ослаблению сигналов о насыщении.

"Наше исследование подкрепило рекомендации органов здравоохранения по поводу снижения употребления жидких калорий, в особенности сахаросодержащих напитков", - заключили исследователи.

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