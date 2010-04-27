Какой запах может быстрее состарить

Восприятие запахов, в частности двуокиси углерода, может влиять на здоровье и процессы старения как у животных, так и у человека, считают биологи из Eниверситета Хьюстона и медицинского колледжа Бэйлор в США.

Недавние исследования организма животных и человека показали, что сенсорный опыт может повлиять на широкий спектр связанных со здоровьем характеристик. В том числе процессы старения и развитие диабета второго типа.

Например, черви и плодовые мушки, которых лишили способности воспринимать запахи и вкус, жили намного дольше. Но, какие конкретно запахи воздействуют на рецепторы таким образом, что организм начинает стареть, ученые не выяснили.

В новом исследовании ученые обнаружили, что запах двуокиси углерода (СО2) способны изменить физиологию организма и запустить процесс старения. Мушки, которые не воспринимали запах СО2, жили дольше, чем их нормальные собратья. Они также стали более устойчивыми к стрессу.

Ведь для многих насекомых двуокись углерода — важный маркер еды (гниения фруктов или мяса) или собратьев в беде (феромоны). Более того, ученые выяснили, что лишенные возможности возбуждаться на запах пищи мушки питались лучше, что привело к улучшению их здоровья и долголетию.

По мнению ученых, аналогичный эффект может возникать и в организме человека. «Для нас это не обязательно запах дрожжей или СО2, — продолжает Плетчер, — но это может быть запах пищи или опасности».

Если исследователи установят механизм взаимосвязи восприятия запаха и старения у людей, это может стать основой для программы профилактики заболеваний и здорового старения. А пока следить за собственным здоровьем придется самостоятельно. Ведь ученые выяснили, что здоровое питание и регулярное движение может замедлить старение и у людей с хорошим обонянием.

www.takzdorovo.ru