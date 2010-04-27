В России растет число заболевших псевдотуберкулезом

В Бурятии увеличилось число пострадавших от группового заболевания псевдотуберкулезом в детском лагере "Эдельвейс". Как сообщили в Минздраве республики, сегодня насчитывается 35 госпитализированных детей, еще один ребенок - под амбулаторным наблюдением. Все дети в возрасте 12-14 лет. Кроме того, в больнице находятся двое взрослых. "Лабораторно подтверждены 5 диагнозов - "иерсиниоз" /псевдотуберкулез/", - отметили в Минздраве.

В "Эдельвейсе" введен карантин. С 1 по 22 апреля в лагере отдыхали 120 детей Сейчас в нем новая смена - более 100 детей. Еще почти 160 человек отдыхают на расположенном рядом курорте "Саяны". Здесь же работают 67 сотрудников медицинского персонала. Все они обследуются.

По факту группового отравления детей возбуждено уголовное дело - "нарушение санитарно-гигиенических правил, повлекшее по неосторожности отравление людей", - сообщила сегодня пресс-служба республиканской прокуратуры. Первые симптомы заболевания псевдотуберкулезом у детей, отдыхавших в "Эдельвейсе", появились еще 17 апреля. Это слабость, недомогание, тошнота, температура. Однако сотрудники лагеря не придали этому значения. В выходные дети стали поступать в больницы Улан-Удэ и сельских районов республики. Медики считают, что источником инфекции стали сырые овощи, поданные в салате.

ami-tass.ru