Душ - источник лекарственного загрязнения экологии

Бодрящий утренний душ или успокаивающая ванна с большой пеной являются непризнанными источниками гормонов, антибиотиков и других лекарственных препаратов, которые загрязняют окружающую среду, определили учёные. Впервые специалистам Touro University /США/ удалось установить, что не только туалет, но и ванна служат источником загрязнения озёр, рек и океанов и питьевой воды за счёт смывания в канализацию остаточных веществ лекарственных кремов, лосьонов, мазей и гелей. Из-за этого процесса так называемые активные фармацевтические ингредиенты /или API/ попадают в водостоки и потенциально загрязняют воду и почву. К таким веществам относятся стероиды /например, кортизон и тестостерон/, средства от акне и другие препараты.

Также отмечается, что, в отличие от внутреннего применения, наружные лекарственные средства, смываемые с водой, содержат не метаболизируемые API в своей полной форме. Эксперты предлагают врачам помочь минимизировать негативные последствия использования наружных лекарственных мазей на экологию, устанавливая минимально возможную дозу применения в течение самого короткого периода времени. Кроме того, необходимо разработать более совершенные лекарства, чтобы API поглощались быстрее.

ami-tass.ru