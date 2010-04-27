Как не "сгореть" на работе?

Постоянное, гложущее чувство недовольства собой и работой - первый тревожный сигнал о том, что работнику грозит опасность "сгореть" на рабочем месте. Такого мнения придерживается канадский эксперт Алан Шелтон, изучивший 10 наиболее очевидных признаков угрозы и разработавший ряд рекомендаций по поводу того, как выйти из такого состояния. Его исследования носят отнюдь не чисто теоретический характер: по мнению Шелтона, трое из каждых четырех канадских офисных служащих в какой-то период сталкиваются с этой проблемой.

Среди наиболее явных признаков угрозы "сгореть" на рабочем месте он называет хроническую усталость по утрам, утрату чувства удовлетворения работой, повышенную раздражительность. Весьма тревожным индикатором, по его мнению, следует считать то, что сослуживцы начинают регулярно интересоваться состоянием здоровья. Еще одним показателем могут служить затянувшиеся перерывы, нежелание возвращаться к рабочему месту, отсутствие реальных достижений, склонность отвлекаться от работы по пустякам и периодические размышления о возможности увольнения. Если у офисного сотрудника присутствуют хотя бы три из перечисленных факторов, ему следует срочно рассмотреть возможности снижения стресса на рабочем месте, считает канадский эксперт. Если же у работника проявляются четыре или более из вышеперечисленных симптомов, то угроза "сгореть" стала вполне реальной.

Выйти из ситуации, по мнению Алана Шелтона, можно лишь самостоятельно: необходимы физические нагрузки, интересы за пределами профессиональной деятельности, регулярный отдых, полный отказ от алкоголя. Весьма важны медитации, особенно по утрам, когда человек способен трезво и спокойно взвесить свои возможности и определить приоритеты. При возникновении особенно острых ситуаций он советует "отложить дела, сосредоточиться, сделать несколько глубоких вздохов и некоторое время думать только о своем здоровье", а затем, преодолев состояние тревоги, постараться понять, в чем суть возникшей проблемы и решать ее, опираясь на поддержку друзей и близких.

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