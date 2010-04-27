Кому худеть категорически противопоказано

Диеты бывают разные. Мы с вами - тоже разные. Поэтому неправильно думать, что любая диета хороша. Прежде, чем начать ограничивать себя в пище или есть непривычные продукты – нужно проконсультироваться со специалистом. Кроме того, некоторым женщинам худеть вообще категорически запрещено.

Не рекомендуется худеть, если вы еще очень молоды, и у вас не до конца сформирован организм, не устоялся менструальный цикл. Практически каждая диета предлагает учет потребления калорий, а значит, ограничивает организм в потреблении белка, что негативно влияет на процесс образования эстрогенов - женских половых гормонов. А это, в свою очередь, может сказаться в дальнейшем на не способности к зачатию или вынашиванию ребенка. Что касается самого растущего организма молодой девушки – из-за терзания себя диетами, вы рискуете значительно ухудшить состояние своих зубов, волос, ногтей и кожи в целом.

Если вы уже ждете ребенка, вам также не рекомендуется садится на диету, даже на самую «правильную и полезную». Важно понимать, что любая диета не безопасна, особенно, если вы находитесь в положении, ведь недостаток или избыток каких-либо питательных веществ может спровоцировать неправильное развитие плода.

Противопоказано худеть женщинам, находящимся в предклиматическом возрасте, либо во время климакса. Конечно, в этом возрасте набор веса происходит именно потому, что женский организм претерпевает гормональные изменения, однако, они естественны, а значит, необходимы. Кроме того, диеты в период климакса «перестают действовать», иными словами бесполезны, так как подобная перестройка организма все равно будет происходить. Климакс – это наращивание жировой ткани из-за уменьшения в организме количества эстрогена. Как известно, кроме яичников эстроген образуется еще и в жировой ткани, именно поэтому во время климакса происходит процесс утолщения жировых прослоек, а значит, мы полнеем. Если попытаться в этот период подвергнуть себя жестким диетам, то вполне могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Итак, если вы, во что бы то ни стало, решили похудеть – спросите себя, а нужно ли вам это? Возможно, проблема лишнего веса всего лишь надумана вами. Если вы прекрасно себя чувствуете, не стоит портить свое здоровье корректированием фигуры, подгоняя ее под стандарты. В каждом www.gen.su