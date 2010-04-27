Искусственная вентиляция лёгких закончилась ...смертью

Американская компания отозвала партию трубок для трахеостомии после смерти трех пациентов, использовавших эти устройства, сообщает АР со ссылкой на представителя Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Тома Гаспароли (Tom Gasparoli).

FDA приступило к расследованию причин смерти трех человек, которым были установлены трахеостомы, произведенные массачусетской компанией Covidien. По словам представителей компании, всего было получено около 1200 обращений по поводу нарушения герметичности трубок, использующихся для искусственной вентиляции легких.

В сообщении Covidien отмечается, что дефекты трахеостом могут вызвать резкое снижение концентрации кислорода и повышение концентрации углекислого газа в крови, что в свою очередь может привести к смерти пациентов.

Представитель Covidien Шерри Хьюэс-Смит (Sherri Hughes-Smith) заявила, что компания пока не располагает сведениями, подтверждающими роль бракованной продукции в трех летальных случаях. Специалисты FDA выясняют, было ли нарушение герметичности трахеостом вызвано производственным браком.

Трахеостомия - операция рассечения передней стенки трахеи с последующим введением в ее просвет трубки и созданием постоянного отверстия (стомы). Операция производится для обеспечения дыхания, а также проведения диагностических и лечебных манипуляций в трахее и бронхах.

medportal.ru