В Киеве проведут инвентаризацию радиоактивных отходов

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о проведении инвентаризации радиоактивных отходов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Соответствующим распоряжением утвержден состав временной городской инвентаризационной комиссии, которую возглавил исполняющий обязанности заместителя председателя КГГА Виктор СИВЕЦ.

Целью работы комиссии станет выявление радиоактивных отходов на территории Киева и обеспечение надлежащего контроля над их накоплением и передачей на захоронение специализированным предприятиям по обращению с радиоактивными отходами, отметили в КГГА.

Кроме того, аналогичные комиссии будут созданы во всех десяти районах столицы. Они передадут материалы своей работы городской комиссии для обобщения до 1 июля текущего года.