Проблему нехватки вакцины от полиомиелита решат

Проблема нехватки вакцины от полиомиелита решат в течение месяца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины, об этом заявил главный государственный санитарный врач Геннадий РОЖКОВ.

«Министр (здравоохранения - УНИАН) дал поручение в месячный срок обеспечить 100% наличие вакцины, и мы это поручение выполним», - сказал Г.РОЖКОВ.

По словам главного санитарного врача, сегодня в регионах есть 184 тысячи доз вакцин против полиомиелита, которых хватит для вакцинации необходимых групп населения в течение одного месяца. Кроме того, как отметил Г.РОЖКОВ, в регионах также есть комбинированная вакцина в количестве 128 тысяч доз, в состав которой входит инактивированная полиомиелитная вакцина для детей первого года жизни.

«Тендер на закупку этой вакцины, в соответствии с потребностями регионов, проведен. Но в связи с проведением тендерной процедуры может возникнуть 1-2 месячное «провисание» в вакцинации. Мы знаем эту ситуацию и готовы ее решать», - заверил Г.РОЖКОВ.

Он также сообщил о разработке плана мер по поддержанию статуса страны, свободной от полиомиелита, на 2008-2010 гг. Этот план будет доработан и утвержден. При этом Г.РОЖКОВ отметил, что основным методом профилактики полиомиелита в мире является и остается вакцинация.

Как сообщал УНИАН, в Таджикистане в апреле было зафиксировано резкое увеличение количества больных полиомиелитом. По данным на 22 апреля, зарегистрировано более 120 больных.

23 апреля пресс-служба Минздрава сообщила, что в связи со вспышкой полиомиелита в Таджикистане и с целью предотвращения ввоза в Украину случаев острого паралитического полиомиелита Министерство здравоохранения и Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины осуществляют ряд мер.

***Эпидемический паралитический полиомиелит - острое инфекционное заболевание, детский спинномозговой паралич, обусловленный поражением серого вещества спинного мозга, что характеризуется преимущественно патологией нервной системы, этиологическим фактором которого является «дикий» вирус полиомиелита. Источник инфекции - как правило, больной человек. Заражение чаще всего происходит при попадании в рот активного вируса через грязные руки и еду. Механическими переносчиками вируса могут быть мухи.

По информации Минздрава, Украина с 2002 года является свободной от «дикого» полиовируса. С 1993 года в Украине не выделялся вирус полиомиелита, а с 1995 года не регистрируются случаи заболевания полиомиелитом, вызванные “диким” полиовирусом.