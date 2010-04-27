В Черкассах в Днепре утонул 11-летний школьник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, пять школьников из черкасских школ, прогуливаясь по берегу реки возле Андреевской церкви Черкасс, решили искупаться в Днепре. Для одного из них заплыв на глубину закончился трагически. Другого едва успел вытащить из воды местный рыболов, который и вызвал спасателей.

В этот же день аварийно-спасательная служба Черкасс подняла тело парня на поверхность и передала правоохранительным органам.