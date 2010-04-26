Черниговщина: перевернулся автобус с российскими студентами
Пострадали 9 человек
В Черниговской области перевернулся автобус с российскими студентами.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Черниговской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 часов утра на автодороге Киев – Чернигов - Новые Яриловичи в селе Ерков.
Водитель автобуса "Scania", двигаясь в направлении Киева, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на правый бок.
В результате ДТП девять пассажиров получили телесные повреждения. Все они были доставлены в Козелецкую центральную районную больницу.
Автобус осуществлял перевозку делегации Псковского педагогического университета (Российская Федерация) в Киевский университет имени Драгоманова.
Работники Госавтоинспекции на двух автобусах организовали доставку остальных членов делегации в Киев, транспорт предоставил Козелецкий автопарк. Для выяснения причин ДТП проводится проверка.