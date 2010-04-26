Кировоградщина: ликвидировано более тысячи стихийных свалок

В Кировоградской области в рамках месячника по благоустройству ликвидировано 1025 стихийных мусорных свалок, с которых вывезено 58 тыс. куб. м твердых бытовых отходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на аппаратном совещании у губернатора сообщил начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства областной администрации Виктор АНДРЕЕВ.

По его словам, в области на 93% от плана выполнены работы по упорядочению придомовых территорий, на 92% - обустройству территорий зеленых насаждений, на 70% - работы по очистке от грязи улично-дорожной сети.

В.АНДРЕЕВ также сообщил, что этой весной в области запланировано высадить 43 тыс. деревьев и 11,6 тыс. кустов, упорядочить территории 1,8 тыс. кладбищ, отремонтировать 849 мемориальных комплексов, братских могил и одиночных захоронений.

Также в рамках месячника по благоустройству запланирован ремонт дорог с твердым покрытием на площади 230 тыс. кв. м, на сегодня этот план выполнен на 58%.

Всего к участию в мероприятиях привлечены работники почти 4 тыс. предприятий, организаций и учреждений различной формы собственности, использовано 3 млн. грн. (1,7 млн. грн. – средства местных бюджетов, 1,3 млн. грн. – спонсорская помощь).