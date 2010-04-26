Завтра на западе Украины пройдут кратковременные дожди, ночью – заморозки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 27 апреля в Украине переменная облачность. В западных и Житомирской областях - утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории - без осадков. Ветер северный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, днем на западе отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме западных областей, заморозки на поверхности почвы 0-5°, местами и в воздухе 0-2°; днем 12-17° тепла; на Закарпатье ночью 6-11° тепла, днем 14-19; в Карпатах ночью 1-4° тепла, днем 5-10°.

В Киевской области без осадков. Ветер северный с переходом в юго-западный, 7-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°, местами и в воздухе 0-2°; днем 12-17° тепла.

В Киеве без осадков. Ветер северный с переходом в юго-западный, 7-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 14-16° тепла.