Во Львове задержан водитель маршрутки - был "под кайфом"

Во Львове сотрудники милиции в ходе спецоперации «Автобус» задержали водителя маршрутного такси, который находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, в салоне автобуса, водитель которого находился «под кайфом», также нашли шприц с коричневой жидкостью, похожей на наркотическое вещество, который передан на исследование экспертам.

Кроме того, во Львове сотрудниками милиции был задержан еще один водитель маршрутного такси, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данным отдела связей с общественностью, во Львовской области с 6 апреля продолжается операция «Автобус», целью которой является уменьшение количества нарушений правил дорожного движения водителями автобусов и маршрутных такси. Во время спецоперации только во Львове инспекторы осмотрели 205 автобусов, 104 из них оказались технически неисправными.