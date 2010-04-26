В Запорожье произошла утечка сжиженного газа

В Запорожье на АЗС произошла утечка сжиженного газа.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Запорожской области, "утечка сжиженного газа "пропан-бутан" случилась 25 апреля в 13.30 в Космическом районе Запорожья из-за разгерметизации вентиля цистерны емкостью 12 куб. метров".

По данным помощника начальника ГУ МЧС в Запорожской области Юлии БАРЫШЕВОЙ, "на момент прибытия спасателей утечка составляла около 4 куб. метров газа".

"Для ликвидации аварии и предотвращения дальнейшей утечки сжиженного газа вокруг щита была создана пенная подушка. В 14.30 утечка газа из цистерны прекратилась, после чего работники газовой службы в результате контрольного замера установили, что угрозы взрыва и возгорания нет, хотя ранее реальная опасность взрыва существовала", - сообщила Ю.БАРЫШЕВА.

Она отметила, что для ликвидации последствий случившегося на АЗС были задействованы 6 единиц техники и 28 единиц личного состава ГУ МЧС в Запорожской области, 1 единица техники и 5 единиц личного состава запорожского спецподразделения "Кобра", 2 единицы техники и 7 человек личного состава службы газа.