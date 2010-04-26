Кабмин предлагает выделить 275 млн грн на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Кабинет Министров Украины предлагает утвердить субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в размере 275,086 млн. грн.

Об этом сказано в проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (№6000 от 23 апреля т.г.), текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Денежное обеспечение выделяется родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком».

Кроме того, проектом документа предлагается предоставить правительству право в 2010 году осуществлять дополнительное распределение и перераспределение общих объемов отмеченной субвенции между местными бюджетами.