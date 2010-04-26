В Киеве разоблачили завотделением, требовавшей взятки от врачей
13:28, 26 апреля 2010Страна
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Угрожала увольнением
Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении заведующей зубопротезным отделением одной из поликлиник столицы за требование и получение взяток от работников этого отделения на общую сумму более 14 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В ходе досудебного следствия установлено, что заведующая отделением на протяжении сентября 2009 - января 2010 года ежемесячно требовала и получала взятки от подчиненных, за что не инициировала их увольнение с работы.
Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры столицы.
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