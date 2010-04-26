Крым: у детского туберкулезного санатория отобрали земли

В Крыму прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного распоряжения землями детского противотуберкулезного санатория им. Боброва в Алупке.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре АРК, Симферопольским межрайонным природоохранным прокурором возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного распоряжения должностными лицами Алупкинского городского совета земельными участками детской здравницы.

Из земель оздоровительного назначения, находящихся в пользовании санатория им. Боброва, чиновниками госсовета необоснованно изъято и вопреки градостроительной документации передано в собственность граждан 6 земельных участков площадью по 0,01 каждый для гаражного строительства. Размер убытков, нанесенных государственным интересам, составляет почти 140 тыс. грн.