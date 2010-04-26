На Донетчине - 6,3 млн тонн отходов высоких классов опасности

На территории Донецкой области на начало текущего года накоплено 6,3 млн. тонн отходов производства I-III классов опасности.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Статистики подчеркнули, что накопленные отходы производства оказывают крайне опасное техногенное влияние на окружающую среду региона и негативно сказываются на здоровье населения.

В то же время в облстатуправлении констатировали, что сумма экологических платежей, начисленных в 2009 году предприятиям области за загрязнение окружающей среды и нарушения природоохранного законодательства, возросла по сравнению с предыдущим годом на 16% и составила 299 млн. грн., 60% которых предъявлено за загрязнение воздуха, 31% - за размещение отходов, 8% - за загрязнение водных объектов.

Фактически за год уплачено в виде экологических платежей 233 млн. грн., заключили в облстатуправлении.

Справка УНИАН. Отходы по степени воздействия на человека и окружающую среду распределяются на четыре класса опасности: I класс - чрезвычайно опасные; II класс - высоко опасные; III класс – умеренно; IV класс - мало опасные.