Весенние "нитратные" овощи - красивые, но очень опасные

Весной все мы ощущаем нехватку витаминов. А где их взять? На прилавках в это время появляются фрукты "нового урожая". И, несмотря на дороговизну, мы покупаем их. А стоит ли? Ведь эти плоды в большинстве своем выращены в теплицах и напичканы нитратами. Как же быть? Отказаться от покупки и мучиться авитаминозом? Или все-таки рискнуть?

- Если регулярно употреблять "нитратные" овощи, может развиться аллергия, начнет "барахлить" щитовидка или возникнут многочисленные заболевания из-за нарушения обмена веществ, - предупреждает гастроэнтеролог Вячеслав Назаренко. - Кроме того, химикаты обладают еще одной неприятной особенностью: накапливаются в организме и вызывают хроническую интоксикацию.

Наибольшую опасность для нас представляют производные нитратов - нитриты, образующиеся во фруктах при хранении и кулинарной обработке, а также в пищеварительном тракте в результате деятельности различных микроорганизмов. Повышенная концентрация нитритов может привести к кислородному голоданию, раку желудка, нарушениям в деятельности сердца и центральной нервной системы.

Кроме того, ранние фрукты содержат большое количество клетчатки, но зато в них мало углеводов. Клетчатка раздражает слизистую кишечника, и любителям полакомиться ранними яблочками обеспечена диарея!

Да и вкус ранних фруктов, несмотря на их заманчивый вид, часто разочаровывает: ведь в них, в отличие от летних и осенних плодов, мало сахаров и ароматических веществ.

Нет, мы не призываем вас отказываться от свежих фруктов совсем! Чтобы избежать неприятностей, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

1. Приобретайте фрукты только в солидных торговых заведениях, где перед тем, как попасть на прилавки, они подвергаются специальным проверкам, в том числе и на содержание нитратов. Если есть сомнения, требуйте у продавца или администрации соответствующие сертификаты. Об оптовых рынках лучше забыть!

2. Не покупайте плоды, имеющие слишком яркую окраску - это верный признак, что фрукт нашпигован "химией".

3. Перед подачей на стол нужно вымочить фрукт в нескольких водах и очистить от кожуры. Понятно, что вид после этого будет не очень презентабельный, но здоровье дороже!

Если же вы категорически опасаетесь покупать фрукты раннего урожая, вспомните о прошлогоднем урожае. Нередко приходится слышать мнение, что к весне во фруктах совсем не остается витаминов, но это не совсем так.

Например, в яблоках, даже немного сморщенных, сохраняется большая часть витаминов, а также полезных для пищеварения пектинов. Но и тут будьте настороже! Привозные яблоки для предотвращения порчи и придания товарного вида покрывают тонким слоем пищевого воска. А попадание его в организм нежелательно. Как распознать такое яблочко? Как правило, оно красивое как на картинке, глянцево блестит... Впрочем, даже если вы уже купили таких яблок, дело поправимое: перед тем как есть, нужно тщательно вымыть плод в горячей воде (можно даже с мылом) или очистить его от кожуры. А вот некрасивые или чуть увядшие яблоки можно (конечно, помыв) смело употреблять в пищу: они наверняка местные.

Цитрусовые к весне в полном объеме сохраняют витамин С. Но в это время лучше выдавливать из апельсинов или мандаринов сок, а не есть их целиком. В отличие от грейпфрутов, пленки которых содержат вещества, расщепляющие жиры. Несмотря на горький вкус, грейпфрут страшно полезен!

Замороженные ягоды не такой уж бесполезный продукт, так как современные технологии замораживания позволяют им сохранять большую часть витаминов.

В продаже сегодня имеются практически любые ягоды, будь то клубника, вишня, слива, брусника или черника. Маленький нюанс: есть ягоды следует сразу после разморозки!

Обратите внимание на сухофрукты! Ведь у них масса полезных качеств. Так, чернослив нормализует пищеварение, курага укрепляет сердечную мышцу, изюм действует как мочегонное... Правда, если вы заботитесь о своем весе, то в больших количествах сухофрукты есть не рекомендуется - они, в отличие от обычных фруктов, довольно калорийны.

Летом и осенью мы заготавливаем иногда банки с фруктово-ягодным компотом, чтобы пить его зимой и весной. Но вас ждет разочарование: в компоте витамины не сохраняются, он может служить только десертом. Не прибавят вам здоровья в весенний сезон и консервированные соки. Хотите витаминов - ешьте фрукты!

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