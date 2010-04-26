Весенний подарок для щитовидки

Сейчас появилась весенняя травка — будра плющевидная (у нее круглые небольшие листочки и фиолетовые цветы). По словам известного натуропата Елены Свитко, она способна вылечить 90 болезней, но особенно полезна при проблемах с щитовидной железой.

Возьмите грамм 300—400 этой травки, мелко порежьте или измельчите в блендере, залейте горячим березовым соком (нагревайте его приблизительно до 60 °С), настаивайте в течение 10 минут, процедите и выпейте. А из оставшейся травки сделайте компресс и приложите его к щитовидной железе минут на 15—30. Делайте такой компресс каждый день в течение 2-х недель — это будет большая помощь вашему организму.

segodnya.ua