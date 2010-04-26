Чем угрожает жареное мясо
Исследования американских онкологов
Люди, которые часто едят мясо, особенно приготовленное при высокой температуре, могут подвергнуть себя риску рака мочевого пузыря, сообщают американские онкологи Техасского университета. Во время жарки в мясе образуются вещества гетероциклические амины, которые вызывают раковые опухоли. Эти компоненты формируются при высокой температуре приготовления мяса говядины, свинины, птицы или рыбы и являются продуктами взаимодействия аминокислот, которые служат основой белков и химического креатина в мышцах.
12-летнее исследование проводилось с участием 878 здоровых человек и 884 пациентов с диагностированным раком мочевого пузыря. Люди, которые часто ели красное жареное мясо, испытывали почти двукратное повышение риска заболевания. В частности, употребление бифштексов, свиных отбивных и бекона значительно повышало вероятность формирования раковых новообразований в мочевом пузыре. Даже курица и рыба при обжарке значительно были связаны с риском рака. Степень готовности мяса также оказала заметное влияние на вероятность болезни. Чем больше происходил по времени процесс жарки мяса, тем выше становился риск раковых опухолей.