Чем угрожает жареное мясо

Люди, которые часто едят мясо, особенно приготовленное при высокой температуре, могут подвергнуть себя риску рака мочевого пузыря, сообщают американские онкологи Техасского университета. Во время жарки в мясе образуются вещества гетероциклические амины, которые вызывают раковые опухоли. Эти компоненты формируются при высокой температуре приготовления мяса говядины, свинины, птицы или рыбы и являются продуктами взаимодействия аминокислот, которые служат основой белков и химического креатина в мышцах.

12-летнее исследование проводилось с участием 878 здоровых человек и 884 пациентов с диагностированным раком мочевого пузыря. Люди, которые часто ели красное жареное мясо, испытывали почти двукратное повышение риска заболевания. В частности, употребление бифштексов, свиных отбивных и бекона значительно повышало вероятность формирования раковых новообразований в мочевом пузыре. Даже курица и рыба при обжарке значительно были связаны с риском рака. Степень готовности мяса также оказала заметное влияние на вероятность болезни. Чем больше происходил по времени процесс жарки мяса, тем выше становился риск раковых опухолей.

ami-tass.ru