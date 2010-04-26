Сегодня – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Сегодня, в 24-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/, отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Это крупнейшая экологическая катастрофа XX века, последствия которой затронули судьбы миллионов людей. В работах по устранению последствий аварии принимали участие ликвидаторы из всех 15 республик бывшего СССР, для которых Чернобыльская трагедия стала общей бедой. Эти люди наиболее пострадали от катастрофы на ЧАЭС и сегодня почти каждый третий из них имеет инвалидность.

26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС при его плановой остановке и проведении испытания турбореактора произошел взрыв и пожар.

Правительство СССР три дня молчало о трагедии, угрожавшей жизни десятков тысяч людей, хотя ее истинный размах был известен уже через шесть минут после взрывов, полностью разрушивших реактор. Эта авария стала самой крупной за всю историю "мирного атома" техногенной катастрофой: была разрушена активная зона реактора типа РБМК. Так называемая активная стадия аварии продолжалась 10 суток. Все это время происходили чрезвычайно интенсивные выбросы радиоактивных элементов. Ядерное топливо, выброшенное при взрыве, имело очень большое обогащение урана-235 - до 60 проц. и выше. Первые дни горячая струя поднималась на высоту более километра, позднее - на несколько сотен метров над развалом реактора. Работа станции была остановлена.

Работы велись в основном вручную. Лопатами снимали верхний слой грунта на территории АЭС, сбрасывали руками куски арматуры, графита с крыши машинного зала, смывали радиоактивную грязь тряпками внутри станции.

Ликвидаторы предотвратили другую мощную катастрофу, которая могла произойти из-за того, что разрушенный реактор забрасывали мешками с песком, чтобы заглушить энергоблок и прекратить радиационные выбросы. От многотонной тяжести создалась угроза для несущих конструкций, и реактор мог рухнуть в находящийся под ним охладительный бассейн с многотонной массой воды. Это грозило водородным взрывом, который разрушил бы и три оставшихся реактора. Ликвидаторы прокопали туннель под активную зону реактора, пробили стену бассейна, и откачали воду. Катастрофа была предотвращена.

Выбросы ядерного топлива прекратились только после сооружения "укрытия" в ноябре 1986 года, с тех пор четвертый энергоблок находится под саркофагом. Постройка этого уникального сооружения длилась 5,5 месяцев, на нее потребовалось 440 тыс тонн бетона и 7 тыс тонн металлоконструкций. Под "укрытием" хранится около 180 тонн слабообогащенного урана-235, 70 тыс тонн радиоактивного покореженного металла, бетона, стеклообразной массы, 35 тонн радиоактивной пыли с общей активностью более 2 млн Кюри.

В 1998 году международное сообщество объединило усилия вокруг плана мероприятий по превращению объекта "укрытие" в экологически безопасную систему. 26 западных стран-доноров и Европейский союз согласились выделить на это 768 млн долларов. Стороны сошлись на необходимости строительства над старым саркофагом "Укрытия-2".

15 декабря 2000 года был навсегда остановлен реактор последнего, третьего энергоблока станции. Прекратилась производственная эксплуатация Чернобыльской АЭС и начались работы по ее полному закрытию.

Большие опасения вызывало техническое состояние объекта "укрытие" над 4-м блоком станции - появились трещины, просел потолок, вследствие чего не исключено его обрушение, что может привести к катастрофе. В марте 2004 года Европейский банк реконструкции и развития объявил тендер на строительство нового саркофага. Его победителем в июле 2007 года был признан французский концерн "Новарка". Финансирование строительства осуществляет Чернобыльский фонд "Укрытие", созданный за счет взносов стран- доноров. Распорядителем фонда является ЕБРР. Возведение объекта "укрытие- 2" планируется завершить до 2015 года. Его планируемая стоимость - 1,3 млрд долларов. Уже сейчас общая сумма выделенных средств странами-донарами составляет 1 млрд долларов, из них 490 млн евро - на строительство нового укрытия.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС большие дозы облучения получили примерно 600 человек из числа персонала, находящегося в тот день на площадке АЭС. Из них 134 человека подверглись особо значительному облучению, 28 погибли от лучевой болезни в течение нескольких месяцев после аварии. 600 тыс ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации, и 19 умерли в течение 1987-2004 гг.А Чернобыль вот уже 24 года является во всем мире именем нарицательным, символизирующем ядерную опасность.