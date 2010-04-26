Танцы защищают от переломов

Танцы для людей старшего возраста могут стать не только развлечением, но и терапией, считают ученые из Университета штата Миссури, США.

Результаты двух недавних исследований показывают, что занятия танцами могут улучшить чувство равновесия и скорость ходьбы у пожилых людей. А это, по мнению авторов работы, уменьшит риск падения и защитит от тяжелых травм, лечение которых в зрелом возрасте очень сложное.

Ученые в течение двух месяцев повели 18 танцевальных уроков по специально разработанной для пожилых людей программе. Она сочетала в себе танцы и отдельные хореографические элементы.

"Мы обнаружили, что танцевальная терапия может повысить скорость ходьбы и улучшить равновесие, — рассказывает в интервью Sciencedaily автор исследования Джон Крамп, — а это основные факторы риска, приводящие к падению".

После завершения программы ее участники выразили желание продолжить обучение танцам. "Им действительно нравится это", — говорит Крамп.

Правда, ученые из Университета Хартфордшира выяснили, что не все пожилые люди охотно выходят на танцпол. Мужчины старшего возраста более уверены в себе и танцуют с удовольствием, а вот женщины, наоборот, сильно комплексуют. Так что любителям подвигаться под музыку иногда не хватает партнерш.

Тем не менее, исследователи отмечают, что занятия танцами позволяют увеличить двигательную активность, уровень которой легко оценить с помощью нашего калькулятора, хорошо влияют и на общее состояние здоровья людей старшего возраста и служат хорошей профилактикой серьезных травм.

takzdorovo.ru