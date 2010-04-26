Последствия первого аборта

Аборт - это тяжелая биологическая травма. После проведенного аборта появляется повышенная утомляемость, нарушаются функции желез внутренней секреции, нервная система также порой проявляет себя не с лучшей стороны. Первый аборт может привести к осложнениям как отсроченным, так и к приближенным. Травмируется и тело матки и шейка матки, в дальнейшем операция может привести к образованию рубцов, нарушению менструального цикла, функциональным нарушениям матки и даже к дальнейшему бесплодию.

Грозным осложнением первичного аборта является перфорация стенки матки. Данное осложнение может привести к тяжелым кровотечениям. Последствием кровотечения могут быть нарушения свертывания крови, которые могут привести к операционным действиям. В самых плачевных случаях у 12% пациенток нарушения могут привести к различным заболеваниям женских половых органов как острых, так и хронических.

Заболевания после прерывания чаще всего приводят к бесплодию. По определенным данным акушерок нескольких клиник, около 594 пациенток приобрели после первого аборта бесплодие, от общего числа женщин 1040 (то есть практически 50%!)

Последствия аборта очень сильно отражаются на детородной функции пациентов. Как известно, аборт влияет на исход и течение беременности: аномалию отделения плаценты и невынашивание, ранний разрыв плодных оболочек…

В настоящее время очень известен медикаментозный тип прерывания беременности. Одним из препаратов, вызывающих аборт, является мефипристон. Этот препарат вызывает не только долгожданный аборт, но и кучу побочных действий, а также смертельный исход.

Отчет о проведении действий мефипристона был проведен и опубликован в издании the Annals of Pharmacotherapy. Именно для прерывания ранних сроков беременности применяют мефипристон.

Данный препарат является аналогом прерывания беременности в традиционных условиях. Препарат блокирует инициативу гормона прогестерона и в тоже время повышает сократительную способность матки, что со временем приводит к развитию аборта.

Кроме того, применение этого препарата имеет побочные действия, к которым может относиться потребность дополнительного аборта уже не медикаментозным методом.

Собираясь делать первый аборт – помните, что второй беременности может уже не быть.

www.gen.su