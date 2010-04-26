Полынный антидепрессант

Несмотря на то, что уже все чаще нас балует солнышко, многие чувствуют подавленное настроение, легкую депрессию. Все дело в том, что за зиму из-за менее подвижного образа жизни и обедненной клетчаткой пищи наш организм зашлаковывается. Отсюда — упадок сил, который тянет за собой плохое настроение. Натуропат Елена Свитко рекомендует от весенней депрессии спасаться с помощью такого лекарства. Возьмите 300 г полыни, мелко порежьте ее и проварите в 1,5 л березового сока минут пять, потом добавьте 5 ст. л. меда. Пейте по 1 ст. л. 3 раза в день 3 дня подряд. Потом на 3 дня обязательно сделайте перерыв. Дело в том, что полынь содержит туен — вещество, которое может быть галлюциногенным. Потом снова пропейте 3 дня. Такая «полынотерапия» активирует ферментную активность печени, за счет чего ваш организм почистится. А в здоровом теле — здоровый дух. Прощай, депрессия!

Противопоказаний к такому напитку особых нет. Разве что может проявиться непереносимость к какому-то из его компонентов.

segodnya.ua