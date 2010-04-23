Харьковщина: 90% старшеклассников употребляют алкоголь

В Харьковской области 90% старшеклассников употребляют алкогольные напитки.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил экс-министр здравоохранения Украины, профессор Николай ПОЛИЩУК, ссылаясь на данные исследования, проведенного Институтом неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины (г. Харьков) среди около 2 тысяч детей в Харькове и области.

По его словам, дети употребляют, преимущественно, пиво, слабоалкогольные и крепкие напитки, начиная уже с 6-го класса.

“Из таких детей 3%, заканчивая школу, уже являются хроническими алкоголиками, которые нуждаются в лечении”, – заявил профессор.

“Кроме этого, по данным исследования, 43% старшеклассников в Харьковской области курят, из них почти 23% при выпуске из школы становятся никотинозависимыми наркоманами. А никотин - это наркотик, который впоследствии способствует тяге к более сильным”, - отметил Н.ПОЛИЩУК.