Максимальный размер пенсий должен быть 8,3 тыс грн

Кабинет министров Украины предлагает ограничить максимальный размер пенсий, выплачиваемых в Украине, двенадцатью прожиточными минимумами (для лиц, утративших трудоспособность) – до 8,3 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Департементе информации и коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующая норма заложена в проект госбюджета на 2010 год, работа над которым была практически завершена в ходе сегодняшнего внеочередного заседания Кабмина.

В ближайшее время документ будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

«После незначительных уточнений и дополнений закон о бюджете на 2010 год будет подан в парламент», - заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что в бюджете на 2010 год в полном объеме учтены расходы на выполнение закона о повышении соцстандартов: «Более того, суммы, которые граждане недополучали в результате невыполнения предыдущим правительством данного закона, будут им выплачены», - отметил премьер.

По словам Н.АЗАРОВА, предлагается назначать пенсии по специальным законам (народным депутатам, государственным служащим, научным работникам и тому подобное) только при достижении ими общеустановленного пенсионного возраста. В то же время, те народные депутаты, государственные служащие, прокуроры, судьи, которые продолжают работать после выхода на пенсию, будут получать пенсию на общих основаниях согласно нормам Закона Украины «Об общем обязательном государственном пенсионном страховании» и только по окончании трудовой деятельности – в соответствии со специальными законами. «Эти изменения не будут распространяться на пенсионеров, которым уже начислена пенсия», - отметил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, по словам премьера, вносятся изменения к законодательству, которые не будут позволять субъектам ведения хозяйства занижать отчисления в Пенсионный фонд.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, комментируя намерения Кабмина ограничить пенсии, заявил, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО дважды, в 2005 и 2008 годах, ограничивало максимальный размер льготных пенсий, которые назначались специальными процедурами государственным служащим, народным депутатам, прокурорам, судьям, работникам таможни, дипломатам и др. «Однако, дважды Конституционный Суд по предоставлению народных депутатов Партии регионов, Коммунистической партии и других останавливал действие соответствующих изменений», - отметил Н.ТОМЕНКО. Так, в последний раз, в 2008 году Кабинет министров своим постановлением установил, что максимальный размер пенсии для разных категорий должностных лиц не может превышать 12 минимальных размеров пенсии по возрасту, а для прокуроров – не более 10 тысяч гривен. «Вместо этого Конституционный Суд по предоставлению 59 народных депутатов от Партии регионов, которых представляли народные депутаты Юрий МИРОШНИЧЕНКО и Михаил ПАПИЕВ, отменил это решение», - подчеркнул политик.