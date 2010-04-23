Почти один миллион супружеских пар в Украине не имеют детей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Украины, профессор Вячеслав КАМИНСКИЙ.

По его мнению, основная причина бесплодности заключается в нездоровом образе жизни.

“Сегодня дети мало двигаются, не имеют стимулов для того, чтобы иметь хорошее здоровье. Раннее начало половой жизни, беспринципность в этом вопросе, частая смена половых партнеров процветают. И, как следствие, - низкий уровень репродуктивного здоровья и рождаемости в Украине”, – отметил В.КАМИНСКИЙ.

Профессор утверждает, что подростки, которые подходят к репродуктивному возрасту, должны категорически отказаться от курения и алкоголя, потому что это напрямую влияет на способность рожать.

“Если мы не подготовим здоровое поколение, будут серьезные демографические проблемы для Украины”, – подчеркнул В.КАМИНСКИЙ.

По его словам, в прошлом году в нашей стране родилось 500 тысяч детей, и благодарить мы должны демографическую политику советских времен, которая велась в 80-х годах.

“Тогда увеличили количество оплачиваемых дней (соответственно стали больше рожать). Сейчас рожают дети, которые родились в 80-х годах, а в 90-х годах был провал - не родились очень многие дети. Был страшный кризис, когда в Украине почти не рожали, закрывались роддома, детсады и школы. Сейчас наша страна плотно подошла к тому периоду, когда должны были бы рожать те дети, которые не родились в 90-х”, – сказал В.КАМИНСКИЙ.