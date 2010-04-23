Вода из Киевского водохранилища соответствует нормам

Вода из Киевского водохранилища соответствует требованиям санитарных правил и норм.

Об этом УНИАН сообщили в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, ссылаясь на результаты лабораторных исследований воды.

В частности, в пределах обследования прибрежной защитной полосы Киевского водохранилища был проведен отбор проб воды и почвы в местах наиболее вероятного стихийного летнего отдыха населения для исследования по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

По результатами исследований установлено, что отобраны пробы почвы соответствуют требованиям по всем показателям. В пробах воды установлено отклонение лишь по санитарно-химическому показателю (запах - 3 при норме – 2). В то же время в СЭС отметили, что ежегодно в весенний и осенний периоды года в диапазоне температур от 6 до 14 градусов по Цельсию, на водозаборах с поверхностных источников (реки Днепр, Десна) фиксируется явление, связанное с возникновением характерных интенсивных рыбных запахов в воде. По данным профилирующего Института гидробиологии Академии наук Украины, возникновение в воде разных оттенков рыбного запаха регистрируется во всем мире. Это явление совпадает с интенсивным развитием ряда диатомовых водорослей.