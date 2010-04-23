В Украине ежедневно в результате курения умирают 300 человек

В Украине в результате табакокурения ежедневно умирают 300 человек, то есть - 100-110 тыс. человек в год.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил экс-министр здравоохранения Украины профессор Николай ПОЛИЩУК.

По его словам, Украина занимает первое место в Европе среди курящих мужчин и является лидером среди стран СНГ по количеству женщин-курильщиков.

«Наша страна входит в семерку стран мира, где больше всего потребляют табака. За 9 месяцев прошлого года на каждого жителя Украины (от новорожденного до взрослого) пришелся 1 килограмм окурков, это – 46 миллионов килограммов окурков, или 46 тонн этого мусора”, - сказал профессор Н.ПОЛИЩУК.

В то же время от подчеркнул, что меры по запрещению курения в общественных местах и повышение акцизов на табачные изделия имели положительные последствия.

«За последние 3-4 года имеем уменьшение табакокурения среди взрослого населения с 37 до 25% и почти вдвое среди детей и подростков. Это - около миллиона людей. Есть также некоторая тенденция к уменьшению количества инфарктов и инсультов (как последствий курения). Но это лишь тенденция, которая не получила массового характера», - отметил Н.ПОЛИЩУК.