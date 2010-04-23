ООН поддержит регионы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

ООН призывает мировое сообщество поддержать развитие пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы регионов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Генерального секретаря ООН Пан Ги МУНА по случаю 24-й годовщины Чернобыльской катастрофы

Глава ООН подтвердил приверженность организации усилиям по реабилитации и устойчивому развитию пострадавших от аварии регионов. Он призвал почтить погибших ликвидаторов, а также добиваться повышения уровня безопасности и сохранности ядерных материалов и объектов во всем мире.

«Организация Объединенных Наций преисполнена решимости сделать все, что в ее силах, для содействия возрождению региона»- заявил Пан Ги МУН.

Он обратился к международному сообществу с призывом поддержать возвращение к полностью нормальной жизни всех пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Генеральный секретарь также поддержал инициативу Украины о проведении в апреле 2011 года международной конференции, приуроченной к двадцать пятой годовщине аварии.

Глава ООН подчеркнул, что один из самых значимых уроков Чернобыльской катастрофы для всего мира заключается в важности повышения уровня безопасности и сохранности ядерных материалов и объектов. В этой связи он обратил внимание на результаты саммита по ядерной безопасности, который прошел в Вашингтоне.