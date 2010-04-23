Хлопья - нездоровая пища
13:11, 23 апреля 2010Страна
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Много сахара и соли
Исследование, проведенное сайтом MySupermarket.Co.Uk, показало, что хлопья напрасно считаются здоровой пищей: в порции этого сухого завтрака содержится столько же сахара и соли, сколько и в пончике с вареньем или же куске шоколадного торта, пишет издание Daily Telegraph.
Во многих случаях одна порция хлопьев включает более четверти ежедневной нормы потребления сахара, рекомендованной взрослым. Кроме того, в сухих завтраках многих популярных брендов обнаружен высокий уровень соли.
Чтобы избежать потребления лишнего сахара и соли, следует тщательно изучать информацию о продукте на упаковке.
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