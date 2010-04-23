В Львове при пожаре в многоэтажке погибли два человека

В Львове во время пожара в одной квартир в девятиэтажном жилом доме на улице Мазепы погибли владелица квартиры и ее сын.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в ликвидации пожара, который вспыхнул вчера в 6.50, были задействованы три пожарных подразделения города.

По предварительным данным экспертов, причиной возгорания стала неосторожность погибшего сына хозяйки квартиры при курении.