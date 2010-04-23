В Львове при пожаре в многоэтажке погибли два человека
12:34, 23 апреля 2010Страна
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Неосторожность при курении
В Львове во время пожара в одной квартир в девятиэтажном жилом доме на улице Мазепы погибли владелица квартиры и ее сын.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, в ликвидации пожара, который вспыхнул вчера в 6.50, были задействованы три пожарных подразделения города.
По предварительным данным экспертов, причиной возгорания стала неосторожность погибшего сына хозяйки квартиры при курении.
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